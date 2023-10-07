​​​​​​​ارتفاع عدد ضحايا  فيضانات الهند إلى 56

حذّر علماء المناخ من أنّ خطر حدوث كوارث مماثلة يهدد جميع أنحاء جبال الهيمالايا مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وذوبان الجليد، وذلك بعد أن ضربت سيول عنيفة ولاية سيكيم الهندية الأربعاء، بعد الفيضان المفاجئ لبحيرة جليدية.

وقال مفوض الإغاثة في الولاية أنيلراج راي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "تم حتى الآن العثور على 26 جثة في سيكيم".

بدوره، أفاد قائد شرطة منطقة جالبايغوري ك. أوميش جانبات فرانس برس، بأنّ فرق البحث والإنقاذ انتشلت 30 جثة أخرى من حوض نهر تيستا في ولاية البنغال الغربية المجاورة.

وأضاف أنّ "النهر يصل طوله إلى 86 كيلومتراً"، مشيراً إلى أنّ "عملية البحث مستمرة".

وبين القتلى 6 جنود من الجيش الهندي يتمركزون في سيكيم قرب الحدود النائية للهند مع النيبال والصين، حيث هناك انتشار عسكري كثيف.

وما زال 16 جندياً من بين أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، إنّ الفيضانات جرفت "أسلحة نارية ومتفجّرات" من معسكرات الجيش.

وأفادت تقارير إعلامية أمس، بأنّ شخصين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرون جراء قذيفة هاون انفجرت بينما كانت تجرفها مياه الفيضانات في ولاية البنغال الغربية.

ودمّرت الطرق والجسور كما قُطعت خطوط الهاتف في معظم أنحاء الولاية، ما أدى إلى تعقيد عمليات الإجلاء وجهود التواصل مع الآلاف المنقطعين عن بقية البلاد.

ولحقت أضرار بأكثر من 1200 منزل بسبب الفيضانات، وفقاً لأحدث بيان صادر عن حكومة سيكيم.

وجاء ارتفاع المياه بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة لوناك الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل كانغشينجونغا ثالث أعلى جبل في العالم.

تدفقت المياه باتجاه مجرى النهر، ما زاد من ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود وجرف منازل.

وتذوب الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بشكل أسرع من أي وقت، بسبب تغيّر المناخ، ممّا يعرض المجتمعات لكوارث مكلفة وغير متوقّعة، وفقاً لمجموعة أبحاث المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال.

يقول علماء المناخ إن متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفع بنحو 1,2 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الصناعية لكن المناطق الجبلية المرتفعة في كل أنحاء العالم ارتفعت درجة حرارتها بوتيرة مضاعفة.

(م ش)