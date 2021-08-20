​​​​​​​ارتفاع عدد القتلى إلى 9 أشخاص نتيجة قصف قوات حكومة دمشق لريف إدلب

ونفذت قوات حكومة دمشق، اليوم الجمعة، قصفاً بالمدفعية الثقيلة محيط قرية الفطيرة ومحيط قرية شنان بريف إدلب الجنوبي، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، نتيجة القصف على بلدة كفر نوران في ريف حلب الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، وثّق المرصد ارتفاع عدد القتلى نتيجة القصف الذي نفذته قوات حكومة دمشق أمس على ريف إدلب، إذ قُتل أيضاً 4 أطفال من عائلة واحدة في بلدة كنصفرة بريف إدلب، نتيجة قصف بمدفعية "كراسنبول" الموجهة ليزريّاً على منازل المدنيين بشكل مباشر، ليرتفع عدد القتلى خلال الـ 24 ساعة إلى 8 أطفال وامرأة.

وقصفت قوات حكومة دمشق فجر أمس بقذائف المدفعية “كراسنبول” الروسية، منازل المدنيين في قرية بلشون في جبل الزاوية بريف جنوبي إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف أسفر عن مقتل سيدة و3 من أطفالها وطفل آخر، وأصيب 3 آخرين.

(د ع)