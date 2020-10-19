​​​​​​​ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا إلى أكثر من 3 آلاف مصاب تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا حاجز 3 آلاف إصابة، حيث أعلنت هيئة الصحة تسجيل 150حالة جديدة في غضون الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك وصل العدد إلى 3098 إصابة منذ انتشار الفيروس في المنطقة.