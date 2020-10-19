​​​​​​​ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا إلى أكثر من 3 آلاف مصاب

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل ١٥٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.
وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الإصابة هي ٨٣ ذكور و ٦٧ إناث.
وتتوزع حالات الإصابة على الشكل التالي:
١٧ حالة في الحسكة
٢٠ حالة في قامشلو
٢٤ حالة في ديرك
١٤ حالة في كركى لكى
٦ حالات في الرميلان
٣ حالات في عامودا
حالتان في الدرباسية
حالة واحدة في جل آغا
٢٨ حالة في الرقة
٢١ حالة في كوباني
٨ حالات في الطبقة
٦ حالات في منبج
وبيّن مصطفى بأنه تم تسجيل ٥ حالات شفاء جديدة.
وبلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٣٠٩٨ حالة منها ٩٥ حالة وفاة و ٦٣٥ حالة شفاء.