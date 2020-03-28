​​​​​​​ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، صباح اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وقال خلال مؤتمر صحفي: "بهذه الإصابات، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في الضفة الغربية وغزة إلى 97 حالة، بينها 18 حالة تماثلت للشفاء، وحالة وفاة واحدة".

وأشار ملحم إلى أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة.

فيما اتهم ملحم السلطات الإسرائيلية بممارسة تعتيم كبير على الإصابات بين الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الزرقاء –هوية إسرائيلية- ويعيشون في القدس.

وأضاف: "إن إسرائيل منعت السلطة من استقبال خمسة طلاب من القدس عادوا إلى البلاد من إيطاليا مع اثنين آخرين من الضفة الغربية".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 3460 إصابة، بعد تسجيل 425 إصابة جديدة.

(ع م)

ANHA