​​​​​​​ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن وزارة الصحة سجلت عدداً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس.

وأضاف: إن العدد الإجمالي للمصابين في الضفة الغربية وغزة، ارتفع بعد هذه الحالات إلى 115 حالة مصابة بالفيروس، بينها 18 حالة تماثلت للشفاء، وحالة وفاة واحدة.

وفي الشأن ذاته، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفع إلى 4347 إصابة، بينهم 80 بحالة خطيرة، بعد تسجيل عشرات الحالات الجديدة.

وفي وقتٍ سابق، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 15 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا.

(ع م)

ANHA