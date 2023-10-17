​​​​​​​ارتفاع عدد الغارات الروسية على ريف إدلب إلى 32 غارة

نفّذ الطيران الحربي الروسي، منذ فجر اليوم، 32 غارة جوية بصواريخ شديدة الانفجار، استهدفت أطراف بلدات معرة مصرين وحفسرجة والشيخ بحر وحرش بلدة الشيخ يوسف، ومحيط بلدة أريحا ومحيط حفسرجة وحرش قرية الشيخ بحر غربي معصرة مصرين، واستهدفت إحدى الغارات مخيماً عشوائياً في ريفي إدلب الشمالي والغربي، حسب ما نقله المرصد السوري.

وأفاد المرصد بأنه نتج عن الغارات الجوية إصابة 3 أشخاص بجروح في محيط قرية الشيخ بحر بريف إدلب الغربي.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هذه المناطق ينتشر فيها عدد من المقرات العسكرية التابعة لمرتزقة "تحرير الشام"، كما طالت إحدى الغارات أحد المخيمات العشوائية.

وشن الطيران الروسي صباح اليوم، 10 غارات على 4 مواقع في إدلب.

(س ع)