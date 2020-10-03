​​​​​​​أرمينيا: أذربيجان تستخدم قنابل عنقودية وراجمات صواريخ إسرائيلية في قره باغ

واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية الجيش الأذربيجاني باستهداف السكان المدنيين في إقليم قره باغ بالقنابل العنقودية من راجمات صواريخ LAR-160 إسرائيلية الصنع.

ونشرت الحكومة الأرمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورًا تظهر ما يفترض أنها أجزاء من القنابل العنقودية العائدة لراجمات الصواريخ LAR-160 الإسرائيلية الصنع.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت أرمينيا، الخميس، عن استدعاء سفيرها في إسرائيل لإجراء "مشاورات" معه على خلفية "توريد" الحكومة الإسرائيلية أسلحة لأذربيجان.

وفي وقتٍ سابق، أكدت مصادر في قره باغ العثور على شظايا صواريخ أطلقت من جانب الجيش الأذربيجاني على قرى في المنطقة، عليها كتابات بالعبرية.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أشادت بأداء طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع في المواجهات العسكرية مع أرمينيا في قره باغ، التي بدأت الأحد الماضي.

(ش ع)