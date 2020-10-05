​​​​​​​أرمينيا: أذربيجان تشن هجومًا صاروخيًّا مكثفًا على عاصمة قره باغ

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه سمع دوي نحو 20 انفجارًا ناجماً عن القصف المدفعي في ستيباناكيرت، مضيفة أن الانفجارات وقعت قرب وسط المدينة، وأنه جرى استخدام راجمات صواريخ أيضًا خلال القصف.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، عبر "فيسبوك" إلى أن "الجيش الأذربيجاني استأنف هجومه على المحور الجنوبي للجبهة في قره باغ، وأن هناك معارك ضارية في المنطقة، توجه خلالها وحدات جيش دفاع قره باغ ضربات معاكسة للقوات المهاجمة".

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم، إن بلدات بردا وترتار وبيلاغان تتعرض لقصف من القوات الأرمنية.

(ش ع)