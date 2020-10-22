​​​​​​​أرمينيا: على تركيا وأذربيجان عدم تقويض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار

وقالت الوزارة بحسب وكالة أرمن بريس" إن العدوان العسكري الذي شنته أذربيجان على شعب آرتساخ، بتورط مباشر من تركيا والإرهابيين الموالين لتركيا، يهدف إلى إبادة السكان الأصليين في قره باغ، ورافقه منذ اليوم الأول العديد من من جرائم الحرب و انتهاكات للقانون الدولي، وفي ظل هذه الظروف، يصبح ضمان الأمن الوجودي لشعب قره باغ ضرورة حتمية".

وأضافت الخارجية الأرمينية: "نؤيد باستمرار التنفيذ غير المشروط لاتفاقي وقف الأعمال العدائية اللذين تم التوصل إليهما في 10 و17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".

وختمت: "ندعو أذربيجان وتركيا للكف عن السياسة التي اعتادا اتباعها بإلقاء اللوم على الآخرين، ونؤكد مجددًا أن نزاع آرتساخ/قره باغ يمكن حله بالوسائل السلمية فقط في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك".

(م ش)