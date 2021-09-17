وتقدمت أرمينيا بدعوى ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، تتهمها فيها بارتكاب انتهاكات على أسس عرقية، بما في ذلك خلال حرب العام الماضي حول منطقة كاراباخ المتنازع عليها، وفق ما أفادت المحكمة.

وجاء في بيان للمحكمة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي أن أرمينيا قالت إن "أذربيجان تمارس تمييزاً عرقيّاً ضد الأرمن منذ عقود" وأنه "نتيجة لسياسة الدولة القائمة على الكراهية ضد الأرمن، تعرضوا لتمييز معمم ومجازر وتعذيب وانتهاكات أخرى".

كما دعت أرمينيا محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات طارئة بهدف "حماية حقوق أرمينيا وحفظها"، بحسب البيان.

واستندت القضية إلى مزاعم بأن أذربيجان خرقت "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" التي تبنتها الأمم المتحدة العام 1965، وأن أذربيجان وعلى مدى عقود "عرّضت الأرمن للتمييز العنصري".

كذلك أضافت أن الانتهاكات المزعومة "عادت إلى الواجهة في أيلول/ سبتمبر 2020، بعد العدوان الأذربيجاني".

وأدى النزاع العسكري الذي استمر 6 أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان الخريف الماضي للسيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ إلى مقتل أكثر من 6,500 شخص، قبل أن ينتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية تنازلت بموجبه أرمينيا عن أراض كانت تسيطر عليها لعقود.

(د ع)