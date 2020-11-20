​​​​​​​أرمينيا تنفذ أولى عمليات الانسحاب الثلاث والجيش الأذري يدخل أغدام

وسيطرت أذربيجان، اليوم الجمعة، على منطقة أغدام التي تنازلت عنها قره باغ بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي أنهى ستة أسابيع من الحرب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأغدام هي أولى ثلاث مناطق تُسلم إلى أذربيجان بعدما سيطرت عليها القوات الأرمينية منذ ثلاثين عامًا خلال الحرب التي جرت في تسعينيات القرن الماضي، وخلّفت عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف النازحين.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إنه بموجب الاتفاق الموقّع من رئيس أذربيجان ورئيس حكومة أرمينيا ورئيس روسيا، دخلت وحدات من الجيش الأذربيجاني إلى منطقة أغدام.

ويكرّس الاتفاق الموقّع في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر هزيمة الأرمن بعد ستة أسابيع من القتال، قضى فيها آلاف القتلى والجرحى، وخسرت جمهورية قره باغ أراضي لكنها ضمنت بقاءها.

واستعادت أذربيجان أربعة مناطق بقوة السلاح، بينما ستتسلم ثلاثة أخرى من ضمنها أغدام التي تسلمتها اليوم، وكالباجار في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ولاشين في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويمثل اتفاق إنهاء الأعمال العدائية هزيمة مهينة لأرمينيا، وتدينه المعارضة التي اتهمت رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بأنه "خائن"، وتطالب بلا جدوى حتى الآن باستقالته، وحدثت احتجاجات مطالبة بذلك.

ولقي إنهاء الأعمال العدائية ترحيبًا واسعًا من قبل المجتمع الدولي، ومع ذلك دعت فرنسا موسكو إلى إزالة الغموض بشأن دور تركيا الداعمة الكبيرة لأذربيجان في وجه أرمينيا.

وبينما لم يرد ذكر تركيا في أي مكان في اتفاق إنهاء الأعمال العدائية، أكدت أنقرة أن جنودًا أتراك سيشاركون في مراقبة وقف إطلاق النار من مركز تنسيق مشترك مع روسيا في أذربيجان.

(م ش)