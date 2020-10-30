​​​​​​​أرمينيا تحمّل أذربيجان وتركيا انتهاك وقف إطلاق النار وأمريكا تدعو الأطراف الخارجية لعدم التدخل

وقال باشينيان خلال اتصال هاتفي مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، أمس الخميس، أن "أذربيجان انتهكت اتفاقات حول وقف إطلاق النار 3 مرات، متجاهلة جميع قواعد العلاقات الدولية وجهود الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك"، وأكد أن "تركيا تدعم أذربيجان في ذلك".

وبحسب بيان صادر عن مكتبه الصحفي في أعقاب الاتصال الهاتفي، فإن باشينيان لفت إلى "استحالة ضمان وقف إطلاق النار دون الإشارة إلى الجهة التي انتهكته ومن هو الذي يهتم باستمرار الحرب".

فيما دعا مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن التدخل في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ، وقال في بيانٍ أعقبَ الاتصال الهاتفي: "نحن ندعو كافة الأطراف الخارجية للامتناع عن التدخل وإلى الانضمام لجهود الولايات المتحدة الرامية إلى العودة للمفاوضات برعاية مجموعة مينسك (التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)".

ودعا أوبراين، يريفان وباكو للالتزام بتعهداتهما بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ، وأكد أن "هذا النزاع ليس له حل عسكري".

وتشهد قره باغ منذ أكثر من شهر اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، وسط الدعم القوي الذي تقدمه تركيا للطرف الأذربيجاني من عتاد وجلب المرتزقة من سوريا وليبيا للقتال إلى جانبه.

(س ر)