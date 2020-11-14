​​​​​​​أرمينيا تعلن مقتل 2300 جندياً في قره باغ

وأكدت الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمينية ألينا نيكوغوسيان عبر فيسبوك "حتى الساعة تسلم جهاز الطب الشرعي جثث 2317 عسكرياً بينها جثث لم تحدد هوية أصحابها".

وأشارت ألينا نيكوغوسيان إلى أن عملية تبادل الجثث مع الجانب الأذربيجاني لا تزال في بدايتها، ولفتت إلى أن الطرفين لا يملكان الأرقام النهائية لعدد القتلى.

إلى هذا دعا الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، إلى ضرورة إعادة أذربيجان إلى "مجموعة مينسك" المعنية بحل صراع قره باغ وتحديد وضعه القانوني.

وقال سركيسيان خلال لقاء أجراه مع رؤساء عدد من شركات التكنولوجيا في يريفان: "هناك وثيقة حول الهدنة، لكن لا توجد هناك مجموعة مينسك، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في وضع أرتساخ، وإنهس أمر لن يغيره أحد، وما زال الوضع غير محدد، فهناك هدنة فقط، بالتالي يجب إعادة العملية إلى مجموعة مينسك بصورة عاجلة".

وأضاف: "ينبغي إرغام أذربيجان على العودة إلى مجموعة مينسك".

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان وروسيا في الـ9 من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قره باغ، بعد أن احتدمت فيها الاشتباكات في الـ27 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط المساعي الدولية لوقف إطلاق النار ومحاولات تركيا تأجيج الصراع عبر إرسال المئات من مرتزقتها للقتال إلى جانب أذربيجان.

(س ر)