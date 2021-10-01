​​​​​​​أرمينيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع أذربيجان

وقال وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، في بيانه المشترك مع نظيره التشيكي، ياكوب كولغانيك، في يريفان، اليوم الجمعة: "أريد أن أشير إلى أهمية لقائي مع رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في نيويورك في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وكذلك لقائي مع نظيري الأذربيجاني الذي عقد في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي بواسطة ومشاركة رؤساء مجموعة مينسك".

وأضاف ميرزويان: "ويظهر اللقاءان أن التسوية السلمية والسياسية للنزاع لا تزال ضمن جدول الأعمال، وأؤكد استعداد يريفان لاستئناف العملية الشاملة للتسوية السلمية في إطار مجموعة مينسك واعتماداً على المبادئ المعروفة".

توتر الوضع في منطقة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني قره باغ في 27 سبتمبر/ أيلول عام 2020. وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بياناً مشتركاً حول الوقف الكامل للأعمال العسكرية في هذه المنطقة.

(ل د)