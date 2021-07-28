​​​​​​​أرمينيا تعلن عن مقتل 3 جنود من قواتها في اشتباكات مع أذربيجان

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان "نتيجة للعمليات المسلحة التي شنها الجيش رداً على هجوم للقوات الأذربيجانية، سقط ثلاثة قتلى وجريحان في الجانب الأرميني حتى الساعة 08,30 صباحاً (04,30 ت غ)"، مشيرةً إلى أن الاشتباك وقعت في القطاع الشمالي الشرقي للحدود، خصوصاً في قرية سوتك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسيةAFP .

وبحسب وزارة الخارجية الأرمينية، فإن القوات الأذربيجانية "شنت هجوماً عند الساعة 03,40 على المواقع الأرمينية" ووقعت بعد ذلك "معارك محلية".

وتحدثت أذربيجان من جهتها عن إصابة عسكريين بجروح في هذه الاشتباكات، وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن المعارك بدأت حوالي الساعة 00,50. واتّهمت باكو القوات الأرمينية بـ "استخدام أسلحة خفيفة وقاذفة قنابل" لاستهداف مواقعها.

هذا وانتهت الحرب التي استمرّت ستة أسابيع وأسفرت عن أكثر من 6500 قتيل، بتكبد أرمينيا هزيمة عسكرية بعدما أُرغمت على التخلي عن أراض شاسعة لصالح أذربيجان بموجب قرار وقف إطلاق نار تمّ التفاوض بشأنه برعاية موسكو.

(د ع)