​​​​​​​أرمينيا متخوفة من حصول إبادة جماعية في قره باغ

أعربت أرمينيا عن خشيتها من حصول إبادة جماعية في قره باغ، وأنها قد تلجأ إلى طلب مساعدة المجتمع الدولي لمنعها، منتقدة قوات دور قوات حفظ السلام الروسية هناك، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت يريفان إن حصاراً أذربيجانياً للممر البري الوحيد الذي يصل بين قره باغ وأرمينيا، قد تسبب بأزمة إنسانية هناك.

وحذر رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان خلال اجتماع لحكومته من أن "القيادة السياسية والعسكرية لأذربيجان تستعد للقيام بتطهير عرقي وإبادة جماعية في قره باغ".

وقال: "قوات حفظ السلام الروسية هي الضامن لأمن سكان قره باغ، وإن لم يكن بإمكانها ذلك فعليها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمنع الإبادة الجماعية".

وأضاف باشينيان إنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته لـ"إطلاق آليات دولية لمنع حصول إبادة جماعية في إطار عمل الأمم المتحدة".

وانتهت عام 2020 بعد 6 أسابيع الحرب الأخيرة بين باكو ويريفان بوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة من موسكو، وضمان نشر قوات حفظ سلام روسية.

(م ش)