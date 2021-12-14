​​​​​​​أرمن وسريان وإيزيديون: العقد الاجتماعي الجديد مكسب تاريخي ونصر يضمن حقوق الجميع

وانتهت أعمال اجتماع اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، بعد الانتهاء من 30% من مناقشة وتعديل مسودة العقد، خلال ثلاثة أيام متتالية، والذي عقد في مدينة الحسكة، بحضور كافة أعضاء وعضوات اللجنة الموسعة، المؤلفة من 157 عضو/ة.

وضمت اللجنة الموسعة الـ 157 شخصاً، خلال الاجتماع الذي انطلق يوم السبت الفائت، "نساء ممثلين عن مؤسسات نسائية، كرد، عرب، سريان، أرمن، شركس، إيزيديين"، من مختلف مقاطعات وأقاليم الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا "عفرين، الشهباء، منبج، كوباني، الطبقة، الرقة، دير الزور، الجزيرة".

وحضر الاجتماع إلى جانب الأعضاء، ممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومسؤولون في مؤسسات المجتمع المدني، حقوقيون، مسؤولون في الأحزاب السياسية، شخصيات اجتماعية.

وشكلت الإدارة الذاتية في الـ 15 من شهر تموز من العام الجاري، لجنة مصغّرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسوّدة للعقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، لتتوسع فيما بعد لتصبح لجنة مؤلفة من 157 عضو/ة، من سياسيين وحقوقيين وممثلين عن مكونات المنطقة.

وحول فحوى العقد الاجتماع الذي يصاغ التقت وكالتنا، بمكونات شمال وشرق سوريا، وبعض أعضاء اللجنة الموسعة، حيث أشاروا إلى أن العقد يصون حقوق جميع المكونات في المنطقة.

وتناولت اللجنة، وانتهت من مناقشة وتعديل ديباجة العقد الاجتماعي، ومبادئه العامة، وقسم من النظام الإداري في مناطق شمال وشرق سوريا ابتداء من الكومونات مروراً بالمجالس المحلية، وصولاً إلى مجالس المناطق والنواحي، والمدن"، حسب رصد مراسلنا الموفد للاجتماع.

وأشارت الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني في الحسكة، آريف قصبيان، إلى أن مسودة العقد الاجتماعي لشمال شرق سوريا، تصون حقوق جميع المكونات في المنطقة، "تتمثل فيها كافة المكونات الموجودة ضمن الإدارة، ابتداء من القاعدة الشعبية عبر الكومينات والمجالس وصولاً إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتحافظ على حقوق المكونات عبر ممثليهم".

وتصل نسبة المكون الأرمني في شمال وشرق سوريا، إلى 30 بالمئة، حسب ما بينته الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني في الحسكة.

ورأى عضو الهيئة الإدارية في اتحاد الإيزيديين بسوريا، مصطفى نبو، في مسودة العقد الاجتماعي الذي يصاغ، حصيلة آراء مكونات وأطياف وتيارات وشرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا، التي تمثل كل مكونات المنطقة، واتجاهاتها الفكرية والثقافية، والتاريخية.

وقال عما إذا كانت المسودة الحالية تضمن حقوق الإيزيديين، "نحن كإيزيديين، ولأول مرة في التاريخ استطعنا أن نوثق حقوقنا ضمن دستور أو عقد اجتماعي أو ميثاق يجمع الحالة الاجتماعية في المنطقة، وأعتقد كذلك لباقي المكونات، والأديان، ونرى فيها ضامناً لحقوق الإيزيديين".

ولفت نبو، إلى أن هنالك بنداً خاصاً عن المكون الإيزيدي في شمال وشرق سوريا، وقال: "المسودة تعتبر الديانة الإيزيدية هي ديانة قائمة بحد ذاتها وليست طائفة من ديانة أخرى، وهذه حقيقة تاريخية إذ أن الديانة الإيزيدية قديمة، وتم تثبيتها في مسودة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وأكد نبو عن مضمون المسودة كعقد، أن العقد الاجتماعي هو مكسب تاريخي وبمثابة نصر وتحقيق للحق لمجتمع أصيل لمكونات شمال وشرق سوريا، وقال: "لأننا وعبر التاريخ تم تهمشينا وخاصةً في الدولة السورية منذ تأسيسها وحتى الآن، ولم يذكر أي دستور أو قانون أن معتنقي الديانة الإيزيدية مكون من مكونات سوريا".

وكذلك أوضحت، عضوة الاتحاد النسائي السرياني، جورجيت بصومو، أنهم كسريان وجدوا من خلال مسودة العقد الاجتماعي إحقاق حقوق وحريات جميع المكونات والإثنيات، وحريتها الفكرية والثقافية.

وأشارت إلى أن العقد يتيح لكافة الأديان الموجودة في شمال وشرق سوريا، ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية، واللغة التي تناسبهم، وقالت: "ومنها المكون السرياني تم منحه كامل الحرية والحقوق لممارسة ما يناسبه ضمن مناطقه ومعابدها، مثل ما تبقى من المكونات الأخرى".

واعتبرت هذا الاجتماع الذي يصاغ فيه العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، بمثابة قوة لشعوب المنطقة، من أجل تطبيق النظام الديمقراطي الذي يسعون إليه.

هذا ومن المقرر أن تستأنف أعمال اجتماع اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسب ما أوضحه أعضاء اللجنة، دون تحديد دقيق للموعد.

(أ م)

ANHA