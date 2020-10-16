​​​​​​​أرمن قامشلو يتضامنون مع الأرمن في ناغورني قره باغ

وتجمع اليوم العشرات من أبناء المكون الأرمني من أهالي مقاطعة قامشلو أمام الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية وسط مدينة قامشلو، ونظموا هناك وقفة احتجاجية تعبيراً عن دعمهم للأرمن في قره باغ التي تتعرض لهجمات من قبل القوات الأذرية، واستنكاراً للدعم التركي لأذربيجان ضد الأرمن.

ورفع المشاركون في الوقفة أعلام قره باغ والرموز الأرمنية، مرددين الشعارات التي تحي مقاومة قره باغ. وسط رفع لافتات كتب عليها "أردوغان الإرهابي" و"أوقفوا الحرب" و"أوقفوا الاحتلال التركي".

وخلال الوقفة ألقيت كلمة باسم الأرمن في قامشلو، ألقاها بابكين غازريان الذي ندد بالصمت الدولي حيال الدعم التركي للهجمات على الأرمن في قره باغ، مؤكداً أن أردوغان يسعى لارتكاب مجازر جديدة على غرار مافعله أجداده العثمانيون بحق الأرمن بتواطؤ دولي، مستنكراً في الوقت نفسه ارسال تركيا للمجموعات المرتزقة إلى أذربيجان للمشاركة في احتلال قره باغ وقتل شعبها، واصفاً إياها بأنها تكرار لسيناريوا الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا بيد المرتزقة.

واختتمت الوقفة بترديد الهتافات التي تحي مقاومة الأرمن في قره باغ.

(ل)

ANHA