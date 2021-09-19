اردوغان يسرق تاريخ الكرد ويهديه للأمم المتحدة

ويصل الاحد اردوغان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارةٍ رسمية، ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي المقر العام للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وإهداء نسخة من مسلّة أثرية "عمود حجري" من موقع خراب رشك "غوبكلي تبه" في شمال كردستان، للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك.

واعتبر جليك خلال مؤتمرٍ صحفي قبل أيام أن "القطعة المكتشفة في منطقة الأناضول تعبّر عن مدى أهمية الاناضول كمركزٍ عظيم للبشرية".

'خراب رشك كردستانية وليست في الأناضول، إنهم يحرّفون تاريخ البشرية'

وفي لقاء مع وكالتنا، اعتبر النائب في حزب الشعوب الديمقراطي HDP عن ولاية رها "اورفا" عمر اوجلان "إن الدولة التركية تسعى لطمس الحقيقة الكردية الضاربة جذورها في عمق التاريخ في "خراب رشك" الكردستانية وليست الأناضولية، تهميش دور الكرد يدل على تحريف تاريخ البشرية، لقد سكن أجداد الكرد هذه المنطقة على أطراف الفرات قبل آلاف السنين، إن اكتشاف "خراب رشك" فتح آفاقً جديدة في دراسة تاريخ البشرية وللكرد الدور الجوهري في هذه المستوطنة البشرية التاريخية، على الجميع الاعتراف بهذه الحقيقة أولاً ".

وبحسب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك فإن "المسلّة" ستعرض بشكلٍ دائم في حديقة الأمم المتحدة.

واكتشف علماء آثار ألمان وعلى رأسهم العالم "كلاوس شميت" بالتعاون مع متحف رها "أورفا" عام 1995 بعد سنوات من عمليات التنقيب والحفر، العديد من الآثار في منطقة "خراب رشك" جنوب شرق مدينة رها في شمال كردستان، يعود تاريخها للعصر الحجري الحديث.

وتضم "خراب رشك" التي يعود تاريخها لـ12 ألف عام، أقدم منشأةٍ هندسية للبشر في العالم، وهو معبدٌ يعتبر الأول في تاريخ البشرية؛ يضم أحجارا عمودية عملاقة، والتي توضح الاستقرار البشري قبل آلاف الأعوام في منطقة كردستان على حواف جبال طوروس بين نهري دجلة والفرات.

'كردستان تتعرض للإبادة الثقافية'

ويضيف عمر أوجلان حول الممارسات التركية "إنهم يدمرون كل ما يتعلق بالشعب الكردي رأينا ما فعلوه ببلدة "حصن كيف" التاريخية التي يعود تاريخيها إلى 11 ألف عام، لقد أغرقوها بمياه السد، إنها إبادةٌ ثقافية ومحاولات للقضاء على الحافظة الكردية وبالتالي تغيير حقيقة تاريخ الشرق الأوسط الكوني ودور كردستان الطليعي في ذلك".

هذا وغمرت مياه سد أليسو الاصطناعي الذي أنشأته الدولة التركية حديثاً في ولاية ماردين بلدة "حصن كيف" التاريخية التي يعود تاريخها لـ11 ألف عام، وتضم آثار من العصور الوسطى، وتعتبر من أقدم المستوطنات البشرية في العالم.

وتتعمد حكومة العدالة والتنمية طمس أحد أهم المعالم الأثرية التاريخية في كردستان .

وفي إشارة الى جمعية الأمم المتحدة قال نائب حزب الشعوب الديمقراطية عمر اوجلان "إذا أدرجت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة "خراب رشك" على قائمة التراث العالمي فإن بلدة "حصن كيف" تساويها في الأهمية والقدم فلماذا لا يتدخلون حيال ما تفعله الدولة التركية، إنه ترحيب بتلك الممارسات، فأمام أنظارهم تتم هذه الأفعال، لقد فعلو ذلك في "تلف خلف" أيضاً في غرب كردستان، باستخدام عباءة داعش إنهم يدمرون كل ما يتعلق بالحقيقة الكردية، علينا حماية خراب رشك والحفاظ على تاريخ البشرية".

وبحسب معهد الآثار الألماني (DAI) فإنه تم التنقيب عن 1.5% فقط من مساحة "خراب رشك" حيث منعت الدولة التركية عمليات الحفر خلال العقد الأخير.

وتحظى "خراب رشك" بأهمية عالمية وتعتبر من المواقع الأثرية السياحية في شمال كردستان، حيث تلقى زيارة عشرات الآلاف من الزوار من مختلف دول العالم سنوياً.

(م)

ANHA