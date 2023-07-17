​​​​​​​أردوغان يرفض شروط الأسد

أعرب رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان اليوم عن انفتاحه على عقد لقاء مع بشار الأسد، إلا أنه رفض انسحاب قواته من الأراضي السورية كشرط مسبق لإجراء محادثات، واعتبر أنه شرط "غير مقبول".

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول قبل مغادرته في زيارة تستغرق ثلاثة أيام للسعودية وقطر والإمارات إن "تركيا لم تغلق الباب أبداً أمام المحادثات مع الحكومة السورية".

وأضاف "يمكننا عقد قمة رباعية (مع سوريا وروسيا وإيران) وأنا منفتح أيضاً على لقاء مع الأسد. ما يهم هنا هو نهجهم تجاهنا".

وفي سياق متصل، انتقد الأسد تركيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي أمس، قائلاً "بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر في دعم الإرهاب، إما لأسباب توسعية أو لأسباب عقائدية متخلفة، إضافة للتحدي الأكبر وهو سرقة حصة سوريا والعراق من مياه نهري دجلة والفرات وما يعنيه هذا الشيء من عطش وجوع".

(م ش)