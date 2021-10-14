​​​​​​​أردوغان يقيل مسؤولين في البنك المركزي.. والليرة التركية تهوي

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من يوم الخميس، قرارًا يقضي بإقالة 3 مسؤولين في البنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين، بحسب وكالة رويترز.

ويتعلق قرار الإعفاء الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، بكل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينهم في هذا المنصب.

كما تضمن القرار تعيين " طه تشاناق" بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و"يوسف تونا" بصفته عضو مجلس السياسات النقدية.

يأتي القرار عقب لقاء مهم عقده أردوغان مع محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قافجي أوغلو، في العاصمة أنقرة، ليلة الخميس.

ونتج عن هذا القرار، انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقمًا قياسيًّا جديدًا للمرة الثالثة على التوالي هذا اليوم، متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيس إلى 18% من 19%، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 %.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها القادم في21 تشرين الأول.

(م ش)