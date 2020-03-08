​​​​​​​أردوغان يقر بمقتل 59 جندي تركي في إدلب خلال شهر

وقال أردوغان خلال تصريحات له أنه خلال آخر شهر ومنذ انطلاق العملية العسكرية المسماة "درع الربيع" قُتل 59 عسكرياً تركياً في إدلب.

وجدد أردوغان تهديداته للحكومة السورية قائلاً: "سنستأنف عمليتنا العسكرية في إدلب إذا اخترق النظام السوري وقف إطلاق النار".

واستخدم الرئيس التركي ورقة اللاجئين مجدداً حيث دعا اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين، معلناً أنه سيلتقي بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لمناقشة قضية المهاجرين.

ورضخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغوط الأوروبية بشأن اللاجئين حيث أمر أمس خفر السواحل التركي بمنع خروج اللاجئين إلى أوروبا, وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه استخدام تركيا للاجئين كورقة ضغط وأداة مساومة.

(ي ح)