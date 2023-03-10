​​​​​​​أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

حدد رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان رسمياً موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا 14 أيار، وذلك قبل شهر من الموعد المحدد.

وقال أردوغان: "وقعت للتو مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في 18 حزيران، بتاريخ 14 أيار"، مبينا أن "الانتخابات ستجري في أول يوم أحد بعد نحو شهرين من الآن".

وكان قد استبعد أردوغان، قبل أسبوع، أي تأجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.

ويواجه أردوغان أصعب اختبار لحكمه منذ 20 عاماً، وذلك في ظل تراجع قيمة الليرة والتركية والتدهور الكبير الذي شهده الاقتصادي التركي، والاستجابة الكارثية للزلزال الذي ضرب المنطقة.

وفي السياق، عين تحالف المعارضة الرئيسي، يوم الإثنين، كمال كيليجدار أوغلو؛ زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمرشح رئاسي لمنافسة أردوغان.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأصوات الرئاسية والبرلمانية ستكون متقاربة، مع تقدم كتلة المعارضة قليلاً على التحالف الحاكم.

وتعهدت الكتلة بالتراجع عن كثير من سياسات أردوغان بشأن الاقتصاد والحقوق المدنية والشؤون الخارجية فيما يعتبره الكثيرون الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية الممتد 100 عام.

(م ش)