​​​​​​​أردوغان يحاول تحريض أهالي دير الزور ضد الإدارة الذاتية

تناولت الصحف والمواقع العالمية في نشراتها اليوم، تحريض كل من دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق ضد الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

أردوغان يسعى إلى تحريض العشائر العربية ضد الإدارة الذاتية

أعلن أردوغان في تصريحات له دعمه للأطراف التي تقاتل قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، حيث اعتبر موقع المونيتور الأميركي هذه التصريحات بأنها تحريض ضد الإدارة الذاتية وأنه يسعى إلى تأجيج الاضطرابات تماشياً مع حملتها المستمرة للقضاء على الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا الصدد، نقل الموقع عن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد الشامي أن "أردوغان ونظامه الخبيث من بين الذين يساهمون في مأساة ومعاناة الشعب السوري. وبدلاً من التركيز على دير الزور، يجب عليهم وقف حملتهم العنصرية الممنهجة وقمع خطاب الكراهية ضد اللاجئين العرب في تركيا".

وأضاف الشامي: "خلافاً للرواية التي يحاول أردوغان ونظامه تصويرها، فإن الوضع على الأرض في دير الزور مختلف: جميع القبائل العربية متحدة، وتقدّم الدعم وتشارك بنشاط مع قوات سوريا الديمقراطية في العملية ضد الجماعات المسلحة الدخيلة".

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نقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن المسؤول الإعلامي في وحدات حماية الشعب سيامند علي بخصوص ما حصل في الأيام الأولى في دير الزور، أن قوات سوريا الديمقراطية انسحبت في البداية من هذه المناطق لمنع إراقة الدماء، وتم تسليم قائد مجلس دير الزور العسكري إلى المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية.

وقال علي لموقع ميدل إيست آي إن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت العملية لمحاربة "المهربين وتجار المخدرات وخلايا داعش".

وقال ناشط من دير الزور للموقع، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه في البداية، قاوم أنصار أبو خولة فقط قوات سوريا الديمقراطية، لكن دمشق لاحقاً "اغتنمت الفرصة لتأجيج الوضع ودعم الحركة للضغط على قوات سوريا الديمقراطية".

وأشار عمر أبو ليلى، المدير التنفيذي لموقع دير الزور 24، إلى أنه ليس كل عشائر المحافظة منخرطة في القتال، وقال إنه يقتصر على منطقتين فقط.

ويعتقد أبو ليلى أن الولايات المتحدة لن تشكّل فصائل جديدة وستواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف: "الولايات المتحدة تسعى إلى تهدئة الوضع. وفي الوقت نفسه، يقدّم التحالف الدولي الدعم الكامل لقوات سوريا الديمقراطية في العمليات العسكرية".

توتر آخر يلوح في الأفق بين محمد بن سلمان وإدارة بايدن

وقال تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية حول تأثير قرار السعودية وروسيا القاضي بتمديدهما خفض الإنتاج والتصدير الطوعية حتى نهاية العام الجاري، إن "هذه الخطوة التي تهدد بإثارة المخاوف من التضخم على مستوى العالم، هي أحدث جهد يبذله اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم لتعزيز الأسعار على الرغم من أن معظم دول العالم تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة".

ورجّح تقرير الصحيفة أن يثير ذلك توترات مع البيت الأبيض، الذي انتقد تعاون المملكة الوثيق مع روسيا، على الرغم من تدخل موسكو الواسع النطاق في أوكرانيا وتحويل إمدادات الغاز الطبيعي كسلاح نحو أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال بعد إعلان السعودية إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي يجمع الرئيس جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، وإن إعلان الخفض الطوعي لن يغير ذلك.

وجاء في التقرير أن التخفيضات تهدف على ما يبدو، إلى إظهار وحدة السعودية وروسيا بشأن السياسة النفطية، كما أن تخفيضات الإمدادات هذه ستؤدي إلى عجز كبير في موازين النفط العالمية.

(م ش)