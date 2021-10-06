وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، الثلاثاء، خلال مشاركته بإحدى الفعاليات الثقافية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، حسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وقال أردوغان في تصريحاته: "لسنا بحاجة لمثل هؤلاء الطلاب، هؤلاء إرهابيون تسللوا إلى الجامعة، ولا يمكن أن أقبل أن يكون في تركيا مثل هؤلاء".

ويواصل أساتذة وطلاب وعمال جامعة "بوغازيتشي/ البوسفور" في اسطنبول احتجاجاتهم على قرار أردوغان، الصادر في أغسطس/ آب الماضي، والخاص بتعيين البروفيسور، محمد ناجي إنجي، رئيساً للجامعة، خلفاً لرئيسها السابق، مليح بولو الذي تمت إقالته بعد موجة احتجاجات استمرت أشهراً.

وفجّر تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيساً للجامعة انتقادات ومظاهرات بوصفه خطوة غير ديمقراطية.

وامتدت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب القرار في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى العديد من المدن والولايات التركية الأخرى، من بينها إزمير، والعاصمة أنقرة.

وعلقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موجة الاحتجاجات الأولى بالجامعة، حيث وصفت ما يحدث داخلها بـ "حرب" يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.

وأعربت المعارضة التركية عن إدانتها الشديدة لطريقة تعامل النظام مع الاحتجاجات الطلابية، مطالبة أردوغان بالتراجع عن القرار، والاعتذار للطلاب لا سيما بعد أن وصفهم بـ"الإرهابيين"، هو وحليفه دولت باهجه لي.

وهاجم أردوغان الطلاب في وقت سابق، واصفاً إياهم بـ"الإرهابيين"، متعهداً بشن حملة على المظاهرات المعارضة لتعيين بولو.

(ل د)