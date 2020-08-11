​​​​​​​أردوغان أحبط تحقيقات بشأن نشاطات فيلق القدس الإيراني

وبحسب وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإنه جرى فتح التحقيق بشأن شبكة التهريب بعدما نقل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) معلومات استخباراتية إلى أنقرة في 9 نيسان/أبريل 2013، بشأن مخططات محتملة لفيلق القدس لشن هجمات على أهداف يهودية في أوروبا وتركيا، وأن العملاء الذين سيجرى استخدامهم في الهجمات يجرى نقلهم عبر شبكة تهريب.

وأعادت مديرية الأمن العام التركية إرسال تلك المعلومات الاستخباراتية إلى شرطة إسطنبول للتحقيق بشأنها، وفتح المحققون هناك تحقيقًا أوليًا بشأن الأسماء الواردة في المعلومات الاستخباراتية.

وأفاد التقرير، المصنف بالسري والذي أرسله رئيس استخبارات الشرطة أحمد أوزتورك إلى الوكالات المعنية في 20 نيسان/أبريل عام 2013، بأن شبكة التهريب الإرهابية كان يقودها أفغاني اسمه مير أغا كريمي سيد كريم (37 عامًا)، حيث كان ينقل هو ورجال تابعين له عناصر من الشرق الأوسط إلى أوروبا، بما في ذلك اليونان وبلجيكا ورومانيا وألمانيا.

وجهز مواطنان تركيان يدعيان رشاد جوموشياكا وإتام طه أوغلو وثائق سفر مزورة، وقدم رجل يدعم "العم هالو" ومواطن أفغاني آخر يعرف باسم "رضا" مأوى مؤقت للأشخاص الذي يجرى نقلهم خلال العملية، وكان هناك عدة أشخاص يحملون الجنسية التركية والأفغانية يعملون ضمن الشبكة وبأدوار مختلفة.

وذكر الموقع السويدي أن شرطة إسطنبول كانت متأهبة بالفعل لأنشطة مثل أنشطة الشبكة حتى قبل المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها من الموساد.

على سبيل المثال، احتجز ضابط شرطة بالمطار في 27 ايار /مايو عام 2012 رجلًا كان يزعم أنه مواطن دنماركي اسمه لارس كلارسكوف يورجنسن للاشتباه في أن جواز سفره ربما يكون مزورًا بناء على الصورة الموجودة به وختم الدخول.

وعثرت الشرطة على جواز سفر إيراني بحوزته تحت اسم محمد رضا نجاريان كرماني، أصدره المستشار الإيراني في بغداد، فضلًا عن أختام دخول وخروج مزورة، ثم أحيل إلى النيابة العامة بتهمة التزوير، لكن أُطلق سراحه على ذمة التحقيق مع منعه من السفر.

(م ش)