​​​​​​​عرض صور عن المعاناة الناجمة عن حبس المياه في المنتدى الدولي للمياه

وانطلقت، يوم أمس، فعاليات المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا، لبحث واقع المياه في المنطقة، واستخدامها كسلاح من قبل الاحتلال التركي ضد الإدارة الذاتية ومشروعها الديمقراطي.

ويهدف المنتدى إلى "تسليط الضوء على المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية بشأن المياه، وتوجيه الأنظار إلى السياسة الإقليمية وحرب احتكار الموارد المائية واستغلالها في الخلافات السياسية والاقتصادية، وعرض ومناقشة المخاطر والتحديات المرتبطة بمسألة الأمن المائي وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة للمياه".

كما يهدف إلى "بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن ممارسات الدولة التركية الجائرة، لصلاحياتها في التحكم بالموارد المائية في المنطقة، بهدف خلق أزمة مياه؛ تستطيع من خلالها فرض إرادتها السياسية على باقي الأطراف".

وليكون المنتدى شاملاً ويظهر كافة جوانب الانتهاكات والجرائم التركية، خصّصت إحدى الزوايا في مقر المؤتمر لعرض أكثر من 20 لوحة؛ تشرح التأثيرات السلبية ومعاناة أهالي الحسكة وضواحيها من قطع المياه.

ولفت الرئيس المشترك لجمعية التصوير الفوتوغرافي، أحمد ماردنلي، إلى أن معرضهم يظهر ثلاثة جوانب أساسية وهي: "معاناة الأهالي في تأمين مياه الشرب، وتضرر الطبيعة الجغرافية في منطقة نهر الفرات وضفافه، وتأثير نقص المياه على الحيوانات والطبيعة بشكل عام في شمال وشرق سوريا".

(أ م)

ANHA