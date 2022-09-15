​​​​​​​عرض سنفزيوني للشبيبة عن العزلة والمؤامرة الدولية في منبج

عقدت حركة الشبيبة الثورية السورية واتّحاد المرأة الشابة في الـ 12 من شهر أيلول الجاري مؤتمرها الأول في مركز الثقافة والفن في مدينة الرقة، تحت شعار "هلمّوا لمعركة الحرية".

تقرّر خلال المؤتمر زيادة الفعاليات والنشاطات للمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان واعتبارها نشاطاتٍ أساسية.

في هذا السياق نظّمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ساحة السبع بحرات في منبج، ، فعاليةً ضد العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو" و "هلمّوا لمعركة الحرية، من أجل حرية القائد آبو". شارك فيها العشرات من الشبيبة.

جرى خلال الفعالية عرض سنفزيون وتوزيع كتبٍ للقائد أوجلان على الشبيبة، حيث تطرق السنفزيون إلى المؤامرة الدولية التي حيكت ضده عام ١٩٩٩ بالإضافةً إلى أبرز المحطات في المسيرة النضالية للقائد.

لتنتهي الفعالية بتوزيع كتب القائد عبد الله أوجلان على الشبيبة وترديد شعارات "يحيا القائد آبو" و "لا حياة بدون القائد" و "تحيا مقاومة الكريلا".

(ر)

ANHA