يصادف يوم غد الأحد، الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد المناضلات الثلاثة "ساكينة جانسيز فيدان دوغان وليلى شايملز"، اللواتي تعرضن للاغتيال على يد الاستخبارات التركية (MIT) في العاصمة الفرنسية، باريس، في الـ 9 من شهر كانون الثاني/ يناير 2013.

وقبيل يوم واحد من ذكرى استشهادهن، استذكر أهالي مدينة الحسكة، اليوم، المناضلات الثلاثة عبر عرض سنفزيون عن سيرة حياة الرائدات الثلاثة، شارك فيه العشرات من أهالي المدينة.

وبدأ الاستذكار بقراءة عضوة لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الحسكة، فاطمة الحسن، سيرة حياة المناضلات الثلاثة.

تخلل الاستذكار عرض مؤسسة عوائل الشهداء في المدينة، لمقاطع مصورة عن المسيرة النضالية للمناضلات، إلى جانب عرض سنفزيون، نقل في مضمونه دور المرأة على مختلف الصعد، وكيفية تجاوزها المعوقات والصعوبات، وممارسة حقها.

(ن م/أم)

ANHA