وحضر المهرجان في يومه الثاني أهالي مدينة كوباني والعديد من الشخصيات السياسية في مقاطعة كوباني، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في المقاطعة.

وعرض في اليوم الثاني من المهرجان مسرحية "زنزانة أبي" التي تحدثت عن مأساة فتى ضرير يقوم والده بسجنه بعد تعرضه لحادث، وبدء الحرب في سوريا وفقدانه لكل أصدقائه، حيث قام بعرضها أعضاء المسرح بمركز الثقافة والفن في مدينة الرقة.

هذا وستستمر فعاليات المهرجان لغاية الـ27 من الشهر الجاري وتقدم خلالها الفرق الفنية العروض المسرحية، حيث ستعرض يوم غد الاثنين مسرحية "حصاد الجمجمة" لأعضاء مسرح الثقافة والفن بمدينة الطبقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيدة آرين ميركان التي سمي المهرجان باسمها هي القيادية في وحدات حماية المرأة واسمها الحقيقي "دلارا كينج" من مقاطعة عفرين المحتلة ولدت عام 1992 والتحقت بصفوف حركة حرية كردستان عام 2007، واستشهدت في الخامس من شهر تشرين الأول 2014 في مدينة كوباني أثناء تعرض المدينة لهجوم واسع على يد مرتزقة داعش حيث فجرت نفسها على تلة مشته نور.

(ن ك/ل)

ANHA