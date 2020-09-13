​​​​​​​عرض مسرحي تناول العنف ضد المرأة في الشهباء

العرض المسرحي قُدّم من قبل عضوات الاتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، وأقيم في سوق بلدة فافين التابعة لناحية أحداث بمقاطعة الشهباء.

ورُفع في العرض أعلام اتحاد المرأة الشابة ولافتة كتب عليها" انتفاضة المرأة الشابة انتقام".

وتناولت المسرحية حرمان المرأة من كافة حقوقها وممارسة العنف عليها من قبل الرجل.

وخلال العرض وزعت عضوات الاتحاد منشورات ورقية على الحضور مكتوب عليها "انتفاضة المرأة الشابة، لا للاغتصاب، لا لقتل الحياة، لا لزواج القاصرات، لا للاختطاف، درّبي نفسك، تحرري، ناضلي، انتقمي، قاومي في وجه الاحتلال وأشكال العنف ضد المرأة".

(ل ش)

ANHA