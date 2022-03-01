العرض المسرحي قدم في صالة عفرين الواقعة في منطقة شقيف وحضره العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والكومينات.

وتدور أحداث مسرحية "المعلق حول شخص معلق في مصعد للبناء منذ ستة أشهر، وتحوله إلى شخص تجرى عليه التجارب من قبل الأطباء والإعلام وتخلي عائلته عنه، وتصور المسرحية مدى المعاناة التي يعاني منها ذاك الشخص في إشارة منهم إلى واقعنا الحالي وتحول شعوب الشرق الأوسط إلى سلعة للتجارب بيد الأنظمة الاستبدادية التي تتحكم بها وتعمل على تفكيك المجتمع والأسر عن بعضها البعض.

كما تتناول فكرة المسرحية نقد البيروقراطية في المؤسسات التي تؤثر سلباً على المجتمع.

(س و)

ANHA