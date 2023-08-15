​​​​​​​عرض عسكري في ذكرى قفزة 15 آب

بمناسبة قفزة 15 آب، قدّمت وحدات حماية المرأة YPJ، ووحدات حماية الشعب YPG، عرضاً عسكرياً، في مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الواقع في حي الشقيف بمدينة حلب.

وحضرت العرض عضوات وأعضاء وممثلات وممثلو الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

بدأ العرض بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة YPJ، روجدا عفرين، كلمة باركت فيها القائد عبد الله أوجلان وأمهات الشهداء والشعب عامة بذكرى قفزة 15 آب,

وقالت: "في مثل هذا اليوم أُطلِقت الرصاصة الأولى في جبين العدو من قِبل القيادي والفدائي الشهيد معصوم قورقماز الذي خطا الخطوة الأولى نحو الكفاح المسلّح، التي كانت حافزاً لدفع الكرد والشعب المضطهد نحو الثأر والتحرر من قيود العبودية".

وأكدت "بفضل الشهداء وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الثورة، ولا زلنا نحقق المكاسب على نهج قفزة 15 آب، يوم ميلاد الشعب الكردي".

وانتهى العرض بترديد "لا حياة دون القائد"، "المرأة، الحياة، الحرية".

(ن ش/ف)

ANHA