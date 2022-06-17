وحضر العرض الأول للفيلم، المئات من الأهالي وممثلين عن تنظيمات نسائية وشبابية، وممثلين عن الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مؤسسات المجتمع المدني، واتحاد المثقفين، والأحزاب السياسية، وشخصيات مجتمعية.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت مخرجة الفيلم الوثائقي "نوجيان" جيندا أسمين، كلمة رحبت فيها بجميع الحاضرين، وذكرت إن الفيلم انجز من قبل فريق نسائي يتألف من 3 نساء.

وأكدت جيندا في كلمتها إن الهدف من الفيلم الوثائقي تخليدا ذكرى الشهيدة نوجيان وجميع شهداء الحرية.

وتعرضت نوجيان إلى إصابة يوم 3 آذار عام 2017 في بلدة خانصور بقضاء شنكال على يد بيشمركة روج، وفقدت حياتها متأثرةً بإصابتها يوم 22 آذار في مشفى مدينة الحسكة رغم جميع محاولات الأطباء، ووري جثمانها الثرى يوم 25 آذار في قضاء شنكال.

الاسم الحقيقي توبا أكيلماز والمعروفة بنوجيان آرهان، ولدت في مدينة حلوان التابعة لولاية رُها (أورفه) في شمال كردستان، .

ويسلط الفيلم الضور على نضال نوجيان ارهان في شنكال والممارسات الوحشية التي تعرض لها الايزيديين على يد داعش، وتوثيقاتها من أورفا الى جبال كردستان و مخمور وشنكال وروج افا.

ويحكى الفيلم الوثائقي عن حقيقة المرأة الثورية، والمجتمع الايزيدي والكردي،. وعن حقيقة الحرب.

وتضمن الفيلم مشاهد لطفولة نوجيان، وبعض المشاهد قبل اصابتها، ومشاهد لأشخاص تعرفوا عليها، وقصص النساء الثوريات ونضالهن في الحرية وتحقيق الحرية والعدالة.

والجدير بالذكر أن مراحل التحضير للفيلم بدأت عام 2019 بشنكال، المكان الذي عاشت فيه الناشطة والصحفية وتم الانتهاء من إنجازه في عام 2021 وعرض أول مرة بشنكال في 26 أيار .2022

ANHA