​​​​​​​عربة للاحتلال التركي تقتل طفلة وامرأة دهساً في مدينة الأتارب

قُتل أمس الإثنين، طفلة وجدتها في مدينة الأتارب المحتلة؛ جراء دهسهما بعربة تابعة للاحتلال التركي أثناء مرور رتل تركي في المدينة.

وفي سياق ذلك، تجمع أهالي المدينة وحاصروا العربة التركية ومنعوها من مغادرة المدينة ورشقوها بالحجارة، حيث قام مرتزقة ما يسمى "قوى الأمن العام" في المنطقة بحماية العربة وطاقمها.

ويشار إلى أن طفلة أخرى قتلت في 3 تشرين الثاني الفائت، نتيجة دهسها بعربة تابعة للاحتلال التركي في قرية تل حلف غربي مدينة سري كانيه المحتلة في حين غادر جنود الاحتلال المنطقة دون حتى محاولة إسعاف الطفلة.

(م ش)