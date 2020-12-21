​​​​​​​أربعة وفيات و79حالة إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وبحسب الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصّحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنّ حالات الإصابة هي لــ 42 ذكور و37 إناث وتتوزّع على الشكل التالي:

الحسكة 6 حالات

قامشلو 9 حالات

ديرك 10 حالات

عامودا 2 حالتان

درباسية 2 حالتان

كوباني 3حالات

الطبقة 27 حالة

الرقة 10 حالات

الشهباء 10 حالات

وذكر مصطفى أيضاً أنّه تمّ تسجيل (8) حالات شفاء، مع تسجيل (4) وفيات جديدة.

يُذكر أنّ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 7777 حالة مؤكّدة منها 259 حالة وفاة 1102 حالة شفاء.

(سـ)

ANHA