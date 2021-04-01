​​​​​​​أربع وفيّات و١٢٠ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أنّ حالات الوفاة هي لامرأتين ورجل من الحسكة وامرأة من قامشلو.

وأكّد مصطفى أنّهم سجلوا ١٢٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٦٢ ذكور و ٥٨ إناث وتتوزّع على الشكل التالي:

الحسكة ٣٢ حالة

قامشلو٣٢ حالة

ديرك ٧ حالات

الدرباسية ٣ حالات

الرقة ١٢ حالة

الطبقة ١٤ حالة

رميلان ٣ حالات

جل آغا 2 حالة

كوباني 1حالة

منبج ٤ حالات

دير الزور ١٠ حالات

وأضاف مصطفى أنّهم سجلوا أحد عشر حالة شفاء جديدة.

يُذكر أنّ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٠١٧٩ حالة، منها ٣٨٢ حالة وفاة، و١٣١٨ حالة شفاء.