​​​​​​​عرب: الوحدة الوطنيّة لها عمق سوريّ وكردستانيّ ودوليّ أيضاً

نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD اجتماعاً موسّعاً في بلدة حلوة التابعة لناحية تربه سبيه، شارك فيه العشرات من أهالي البلدة لمناقشة آخر التطوّرات السياسية الحاصلة في المنطقة.

وشارك في الاجتماع العشرات من أعضاء البلدة والقرى التابعة لها وممثّلي حزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار.

وأدار الاجتماع عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD سليمان عرب، والرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه عبد الرحيم حسو، والرئيسة المشتركة لبلدة حلوة فهيمة تمو.

خلال الاجتماع تحدّث عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD سليمان عرب عن الأوضاع المأساوية التي يمرّ بها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا، وفقدان الآلاف لأرواحهم، مستثنياً مناطق شمال وشرق سوريا من هذه الجائحة، وقال: "على الرغم من الإمكانيات الضئيلة التي نمتلكها إلّا أنّنا استطعنا وبجدارة حماية المنطقة من انتشار وباء كورونا، وهذا بالتأكيد يندرج على لائحة نجاح الإدارة الذاتية ومشروع أخوّة الشعوب في إثبات نفسها".

وأشار سليمان عرب إلى حالة الفلتان الأمني والفوضى السائدة، والانتهاكات التي يمارسها مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلّة، وسري كانيه/ رأس العين، كري سبي/ تل أبيض، بحقّ المدنيين، وإجراء التغيير الديمغرافي في تلك المناطق واستقدام عوائل المرتزقة وتوطينهم في منازل السكّان الأصليين.

ونوّه عرب إلى ممارسات المرتزقة في المناطق المحتلّة والتجاوزات بحقّ النساء في تلك المناطق، وشدّد بالقول: "سوف نحرّر عفرين من رجس الاحتلال التركيّ ومن مرتزقته".

وتطرّق عرب إلى المساعي الهادفة لتوحيد البيت الكردي في روج آفا، وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى، وأكّد على عدم النظر إلى الوحدة الوطنية الكردية من منظور ضيّق، أو أنّها عبارة عن وحدة بين حزبين، فقال: "الوحدة الوطنية الكردية لها عمق سوري وعمق كردستاني ودولي أيضاً".

وأوضح عرب أنّ أعداء الشعب الكردي يهدفون لتجزئة الشعب الكردي، ويجب أن يدرك الشعب الكردي ذلك جيداً، فقال: "لذلك على الشعب الكردي توحيد صفوفه، والوقت مناسب الآن لأنّ الشعب الكردي لديه قوى سياسية وعسكرية على أرض الواقع".

وبدوره ناشد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه عبد الرحيم حسو جميع الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، ومدّ يد المساعدة لقوات حماية المجتمع في حماية الأراضي الزراعية، وأن يكونوا على جهوزية تامّة لمنع اندلاع الحرائق في المحاصيل الزراعيّة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات ينظّمها حزب الاتحاد الديمقراطي في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، بهدف مناقشة آخر المستجدّات الحاصلة في المنطقة.

(ي م- س ب/أ ب)

ANHA