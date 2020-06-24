​​​​​​​عقيلة صالح: الشعب الليبي يطلب رسمياً من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة

وقال عقيلة صالح في مقابلة مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، إنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها، موضحاً أنه في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيا ً وبناء على تفويض من الشعب الليبي، وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفى ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم الميليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمن مصر.

وحول تحرك الجيش الوطني الليبي من مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس، قال عقيلة صالح أنه حينما تحرك الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس كنا واثقين في قدرته على تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية، مشدداً على أن الجيش الليبي لم يكن طامعاً في السلطة، ولم يهدف إلا لتخليص الليبيين من الميليشيات.

وأضاف أن تحرك الجيش الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحاً بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألف من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو إلى استخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقاً مع مبادرات المجتمع الدولي والتي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من حزيران / يونيو برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

(ي ح)