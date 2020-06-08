​​​​​​​عقيلة صالح التدخل التركي في ليبيا عقّد الأزمة

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق مستفيد من الوضع الراهن ومن مصلحته استمرار الأزمة.

وتابع "الخلاف الروسي الأميركي في ليبيا ليس بجديد ونتوقع تحقيق مصالحهما بما يتناسب مع مصالح الليبيين".

كما أوضح أن عودة إنتاج النفط مرتبطة بوقف إطلاق النار بشكلٍ مباشر، مؤكداً "لا نفط مع المدافع".

ولفت إلى أن التدخل التركي ساهم في تعقيد المشهد، مشيراً إلى أن انسحاب الجيش الليبي جاء حرصاً على الليبيين، وأكد أن رفض المبادرة المصرية سيؤدي إلى استمرار المعارك العسكرية، وتابع "الكل خاسر والجيش سيرد على أي تهديدات".

إلى ذلك، اقترح أن يختار كل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية ممثليه في المشهد السياسي الجديد، وشدد على أنه "لا خلاف مع قيادة الجيش، وكلنا نسعى لذات الهدف حتى لو اختلفت الآراء حول ذلك".

وأكد رئيس البرلمان الليبي أن هناك تفاعلاً دولياً إيجابياً مع مبادرة القاهرة للسلام في ليبيا.

ويذكر أن مصر كانت قد أعلنت السبت عن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرة من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

(ش ع)