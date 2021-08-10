​​​​​​​عقوبات أميركية تطال كيانات لبنانية وسورية وعراقية وروسية

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، فرض عقوبات على كيانات لبنانية وسورية وعراقية وروسية. وطالت العقوبات حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي وعصائب أهل الحق، بالإضافةً إلى مؤسسات سورية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المعاقبين خرقوا قرار حظر التسليح الخاص بإيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وطالت العقوبات مؤسستين سوريتين تابعتين لوائل عيسى وأيمن الصباغ.

ويذكر أن العقوبات على كتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني وبعض الأفراد السوريين تندرج تحت "عقوبات منع انتشار الأسلحة" من "مكتب الأمن العالمي ومنع انتشار الأسلحة" في وزارة الخارجية الأميركية.

كما فُرضت عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج "بولسار" الروسية وشركة تأجير الطائرات "غرين لايت موسكو" الروسية وشركة "آسيا إنفست" الروسية.

ونشرت الإدارة الأميركية الإشعار بالعقوبات، يوم الإثنين، في السجل الفيدرالي، في حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 تموز.

(ل د)