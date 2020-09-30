وقالت الإدارة الأميركية إنّها فرضت عقوبات اقتصادية على مسؤولين سوريين وشركات على ارتباط بالرئيس بشار الأسد وذلك عملاً بقانون "قيصر" الذي أقرّه الكونغرس سابقاً ووافق عليه الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت أنها أدرجت كلّاً من مستشار الرئيس السوري بشار الأسد المالي ياسر إبراهيم، وشقيقتيه نسرين ورنا إبراهيم، على قائمة العقوبات.

وحسب الوزارة الأميركية، فإنّ المستهدفين بالعقوبات "يعملون كلّهم كغطاء للأسد ولزوجته أسماء".

وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصّل إلى نهاية للحرب التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات.

المصدر: سكاي نيوز