​​​​​​​اقتتال بين مرتزقة تركيا وتظاهرات ضد المجالس المحلية لسوء الوضع المعيشي والخدمات

أفاد مصدر من عفرين المحتلة، لوكالتنا بمقتل القيادي في مرتزقة "لواء المهاجرين" المنضوي تحت سقف مرتزقة حركة أحرار الشام، المرتزق (محمود البنيان) ومرتزقة آخرين في هاتين المجموعتين، جراء الاشتباك الحاصل في قرى ناحية جندريسه.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من مرتزقة "حركة أحرار الشام"، على حاجز قرية حجيلار التابعة لناحية جندريسه لتمتد إلى قرية تل سلور في الناحية ذاتها.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة استخدموا كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الآربي جي في الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

المصدر أرجع سبب الاقتتال الحاصل بين المرتزقة إلى خلافات على تقاسم المسروقات التي استولوا عليها من سكان المنطقة الأصليين.

فيما قال مصدر آخر من المنطقة لمراسل وكالتنا بخروج مظاهرة حاشدة في مركز ناحية جندريسه ومناطق مارع وصوران التابعة لمدينة إعزاز المحتلة في ريف حلب الشمالي، ضد شركات الكهرباء التابعة للاحتلال التركي.

بحسب المصدر، فإن المتظاهرين اقتحموا شركة الكهرباء في عدة مناطق، بسبب الانقطاع الدائم في الكهرباء وسوء الخدمات التي تقدمها المجالس المحلية التابعة للاحتلال التركي في المناطق المحتلة.

(ف إ/سـ)

ANHA