​​​​​​​اقتراح أوروبي في قمة العشرين لاستثمار 4.5 مليار دولار لتوزيع لقاحات كورونا

وقالت وكالة "رويترز" إن الاتحاد الأوروبي سيحثّ مجموعة العشرين، يوم السبت، على استثمار 4.5 مليار دولار للمساعدة في عمليات الشراء والتوزيع العالمي للقاحات كورونا، والأدوية والاختبارات في الدول منخفضة الدخل، التي لا تستطيع تحمّل هذه النفقات وحدها.

وسيقترح الاتحاد الأوروبي إبرام معاهدة بشأن جائحة كورونا وغيرها، استعداداً للمستقبل.

وسيخاطب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي مجموعة العشرين، يوم الأحد، قائلاً: "إن إبرام معاهدة دولية سيساعدنا على التعامل بشكل أسرع وأكثر تنسيقاً".

وتنعقد، اليوم السبت وغد الأحد، أعمال قمة مجموعة العشرين افتراضياً في السعودية، بمشاركة قادة عدة دول، ومنظمات إقليمية ودولية.

(س ر)