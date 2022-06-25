​​​​​​​عقليّة الفصام - رؤوف كاراكوجان

إنّ القضية الكردية في تركيا قضية أساسية، ولا يتم حلّها بالتشخيصات الخاطئة. يصرّون على الأخطاء ولا يتمكّنون من تجنّب تكرار هذه الأخطاء. وفي هذه المرحلة؛ يحدّد الكرد مستقبل البلاد. ونحن لا نرى حاجة للقول إنّ الكرد هم الفاعلون السياسيون الرئيسيون. فبالنظر لاستطلاعات الرأي العام، نرى أنّ الجميع تقريباً يتفقون على أنّ الكرد هم من سيحدّدون مصير الانتخابات القادمة.

وبالطبع، فإنّ الموقف الكردي المحدد لا يقتصر على الصعيد السياسي فحسب. فهو يشكّل في الوقت ذاته مسألة أساسية على الصعيد الاقتصادي أيضاً. إذ تم تسخير موارد البلاد وإنفاقها في حرب إبادة الكرد. ولن يتمكّنوا من تخطّي العبء الاقتصادي حتّى يقوموا بحلّ هذه القضية.

امتد عداؤهم للكرد إلى المجالات الأخرى أيضاً. فلم تقتصر الحرب الخاصة القذرة على إنفاق موارد البلاد، بل حمل معه أيضاً انسداداً اجتماعياً. قالوا: "سنقضي على الكرد بإبادتنا لهم" لكنهم مهّدوا بخطة الإبادة هذه الطريق أمام انهيار أخلاقي وانحطاط ثقافي. لقد تسبّبوا باضطراب جميع المحركات الاجتماعية. وأضافوا مشاكل عديدة إلى المشاكل الموجودة. وصلوا إلى مثل هذه المرحلة التي يتم تعريفها في العلاقات الدبلوماسية بمفهوم "الوحدة الثمينة".

سعوا وراء مصالحهم في قضية اللاجئين أيضاً. فقد استخدمتهم كأداة لابتزاز العالم مستفيدة من المبالغ المالية التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي من جهة وحوّلتهم إلى أداة سياسية من جهة أخرى. وبدلاً من التعامل مع اللاجئين بإنسانية فإنّهم يتعاملون معهم بناءً على نهجٍ مصلحي. لقد شكّلوا منهم مجموعات مرتزقة وزجّوا بهم في حروب ليبيا، سوريا وقره باغ. كما أرسلوهم إلى الموت في العمليات التي أطلقوها ضد حزب العمال الكردستاني. إنّهم يشكّلون وحدات عسكرية من اللاجئين ويستخدمونهم في عمليات احتلال كردستان.

إنّ معاداة الكرد هي أكبر كارثة حلّت على رأس تركيا حتّى الأن. فبتقسيم المجتمع جعلوا الحياة المشتركة لا تُطاق. فقد انتهكوا القانون من خلال الحظر، والاعتقال، والتعذيب، والاغتصاب، والاعتداء على الأطفال، وقتل النساء وتدمير الطبيعة وجميع أشكال الممارسات القمعية. كما هاجموا القيم العلمانية في سبيل هيمنة الحياة التقليدية. لقد أصبحوا أعداء للفن والفنانين، وعرقلوا الموسيقى، والمسرح، والحفلات الموسيقية والمهرجانات.

واعتبروا حرية الفكر والرأي إهانة. اعتقل كل من زعيم الاستخبارات السابق صبري أوزون بسبب منشورٍ نشره بشأن جانان كافتانجي أوغلو على مواقع التواصل الافتراضي ورئيس الشرطة السابق حنفي أفجي بسبب قوله؛ يجب الإفراج عن صلاح الدين ديميرتاش (تحدّث عن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان). إنّ لم يكن من حقّ هذين الشخصين اللذين توليّا مناصب مهمة في الدولة التعبير عن رأيهما، فإذاً كيف يمكن للكرد قول شيء ما؟ من غير الممكن حتّى التحدّث عن الكرد.

يستمر الظلم الذي يتعرض له الكرد منذ سنوات. وآخر مثال على ذلك هو مشاهد الجنود في قرية خاشكان- سَرسول التابعة لناحية ألباك في وان. بعض الأشخاص لا يستطيعون تصديق تلك المشاهد والبعض يتساءلون ما إن كانت حقيقية أم لا. هذه المعاملة التي يتلقّاها الأعداء على أرض العدو ليست جديدة. يقولون إنّها أثارت انفعالاً. إنّها مجرد انعكاس بسيط للوحشية التي تُمارس بحقّ نضال الحرية الكردية منذ نصف قرن. كان ينبغي أن يكون هذا الانفعال باكراً. ولكن الجميع يرى الآن أضراره.

هناك العديد من السجلات التي تجعل الشخص يخجل من نفسه. ما الذي تقوله أمهات السبت لهذا المجتمع كل أسبوع، فهل يرحمهن أحد أو يستمع إليهن؟ لقد خلق الإرهاب الذي تمارسه الدولة التركية ذكرى وصدمة لدى الكرد. وعلى الرغم من كل هذا يمكن القول إنّ تاريخ البلاد مرتبط بالكرد. إنّ وجود الكرد والموقف الذي سيتّخذونه هو أمر حاسم في المستقبل التركي.

هناك حقيقة لا يمكن إنكارها. لا يمكنهم القضاء على الكرد بهجمات الإنكار والإبادة فالكرد مقاومون وشجعان. لقد تم تسييس الشعب مع حزب العمال الكردستاني وانخرط في النضال. على الأقل سيتخلّص من يجري الحسابات بشأن الكرد من العقلية المريضة بعد الآن. فالمرضى يجرون حساباتٍ خاطئة أيضاً.

على الرغم من انعدام الإمكانات، فقد قرّر الشعب الكردي الذي قاوم المجازر والقتل ومحاولات الإبادة العيش بكرامة وناضل في سبيل هذا. إن حزب العمال الكردستاني هو مثال على هذا. إنّ الكردايتية في عقلية الدولة خطيرة. وكردايتية العلويين أخطر. وكردايتية العلويين مع حزب العمال الكردستاني أخطر بكثير. إنّ عقلية الدولة تجاه الكرد منفصمة. إنّه لمن الشرف أن يعيش الشخص مقابل هذه الدولة الفاشية بحسب أصله سواء كان كردياً، علوياً أو من الأعضاء الكرد العلويين في حزب العمال الكردستاني.