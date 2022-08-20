​​​​​​​عقد صلح بين عائلتين من قامشلو وسري كانيه بعد خلاف إثر حادثة قتل

جلسة الصلح، عقدت في صالة زانا في حي الكورنيش بمدينة قامشلو، وحضرها وجهاء وشيوخ من مكونات المدينة وأفراد العائلتين.

هذا وكان خلاف نشب بين عائلة طاهر من مدينة قامشلو وعائلة بوري من مدينة سري كانيه إثر حادثة قتل تعرض لها الشاب " آراس طاهر" على يد أحد أفراد عائلة بوري قبل شهرين.

جلسة الصلح، بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تحدث بعهدها وجيه عشيرة بني السبعة، سلميان البري وقال: "نحن نعيش السلام بجميع المكونات العربية والكردية في المنطقة، فهذا التعايش يعود إلى فكر الأمة الديمقراطية، ونحن كعشائر عربية نؤيد هذا المشروع لأنه جمع كل المكونات مع بعضهم البعض، وفكر الأمة الديمقراطية ليس متحيزاً لأي ديانة أو مكون"

وتابع سليمان: "كل أبناء المنطقة على ظهور ثقافة الوعي والتسامح فيما بينهم ، وبعد شهرين تم تصفية القلوب بين هاتين العائلتين في مدينة قامشلو، وهذا التسامح مشروع الخلاص لهذا الشعب الذي بات اليوم مدركاً للخطط التي تحاك ضده من قبل أعدائه، فبدأ بالتعاون بين أبنائه"

من جانبه، طالب الشيخ قادري إسماعيل شيخ الطريقة القادرية في سوريا، "أهالي المنطقة أن يكونوا مثل هاتين العائلتين اللتين أزاحتا خصاماً دام شهرين، وتصافحتا بالمحبة، وباتتا مدركتين أننا نباد بشكل يومي، في دليل على أن هذا المجتمع منفتح على التغيير"

وتابع قادري: " كل الكتب السماوية والأديان الوضعية تؤيد الصلح والتسامح بين الشعوب عامة، ونتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في الإدارة الذاتية ومكتب العلاقات العامة في مقاطعة قامشلو الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل أن تجتمع العائلتان متصافحتين متسامحتين "

جلسة الصلح انتهت بعد انتهاء الكلمات، بالتصافح بين العائلتين المتخاصمتين وإنهاء الخصام والخلاف فيما بينهما.

م ح/سـ))