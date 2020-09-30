​​​​​​​عقد صلح بين عائلتين في كوباني إثر حادث سير أودى بحياة مقاتل من قسد

بمبادرة من لجنة الصلح في إقليم الفرات شمالي سوريا؛ وبالتنسيق مع وجهاء العشائر الكردية والعربية، عقدَ اليوم صلح بين عائلتين من أهالي كوباني إثر حادث سير فقد خلاله مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية حياته.
خبر 2020-09-30T18:51:00 كوباني

وأقيمت جلسة الصلح اليوم بين عائلة المقاتل حسن شاهين وعائلة محمد مسلم التي تسبّبت في فقدان المقاتل لحياته إثر حادث سير ، وبحضور العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر الكردية والعربية من كوباني ومنطقة صرين، وبمشاركة قيادات من قوات سوريا الديمقراطية أقيمت المصالحة في قرية بلك جنوب مدينة كوباني.

وخلالها شدد الطرفان المتصالحان على "ضرورة تجنّب الفتن والتصرّف بحكمة حيال الحواث والخلافات التي تنجم، وخاصة خلال الفترة الراهنة".

واختتمت مراسم المصالحة بتعهد الطرفين على تصفية القلوب وإعادة روح التسامح والمحبة والأخوة بينهما باعتبار ما جرى كان حادثاً غير مقصود ولا يوجد بين العائلتين أي خلافات شخصية.

 (ن ك)

ANHA


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