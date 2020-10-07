​​​​​​​عقد صلح بين عائلتين في الدرباسيّة متخاصمتين منذ 90 عاماً

وشارك في مراسم الصلح الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي وعضو ديوان هيئة أعيان العشائر في شمال وشرق سوريا، وشخصيات دينية وعشائريّة في إقليم الجزيرة، وممثّلون عن الأحزاب السياسية، وعائلتا المتخاصمين، بالإضافة إلى عدد من الأهالي ومؤسّسات المجتمع المدني.

بدأت مراسم الصلح بحديث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم مشيراً إلى أنه: " عند حل مشكلات المجتمع، هذا يدلّ على أنّ الشعب قادر على حل مشكلاته بنفسه وأنّ الشعب في المنطقة اجتاز مرحلة كبيرة بكرده وعربه وسريانه".

وتابع مسلم: "إنّ حل مشكلات المنطقة والتخلّص من الظلم الذي عانت منه شعوب شمال وشرق سوريا على مدار عشرات السنوات يدلّ على أنّنا على الخط الصحيح المبنيّ على أخوة الشعوب والحياة الندية المشتركة".

وأشار مسلم إلى: "أهمّية التكاتف بين مكونات المجتمع ودوره في الوقوف في وجه الإشاعات والمخطّطات لحماية مكتسبات المنطقة، وحل الخلافات في غرفة واحدة الأمر الذي يمهّد لبناء مستقبل ديمقراطيّ في سوريّا".

وفي نهاية حديثه أثنى أنور مسلم على أهمية هذا الصلح في هذا الوقت الحسّاس سواء أكان على المستوى المجتمعيّ أم السياسيّ.

ومن جانبه بيّن عضو ديوان هيئة أعيان العشائر في شمال وشرق سوريا حكم خلو أهمّية التعايش المجتمعي في المنطقة، فقال: "أحد أركان المقاومة في هذه الظروف هو التعايش السلمي والسلام المجتمعيّ بين مكوّنات المنطقة".

ثمّ ألقت العائلتان المتصالحتان كلمات شكرتا من خلالها لجنة الصلح في هيئة الأعيان في إقليم الجزيرة على القيام بهذه المبادرة، وعقد الصلح بينهما.

ومن ثمّ اختتمت مراسم الصلح بالمصافحة بين عائلة إبراهيم حج كرمو وعائلة عبد الوهاب حج شيخموس، لينتهي بعدها الخلاف بين العائلتين.

(ب ح ، أ ح /إ)

ANHA