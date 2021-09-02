​​​​​​​عقد ندوة حوارية للمثقفين في الحسكة بهدف تقريب وجهات النظر للواقع السياسي والثقافي

وشارك في الندوة الحوارية 57 من المثقفين والمثقفات من مختلف الاتحادات الثقافية, الأحزاب السياسية والمستقلين، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر للواقع السياسي والثقافي في المنطقة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت, تلاها شرح المحور الأول من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر, والتي قالت في مستهل حديثها: "الحوار مع الحكومة السورية متوقف تماماً وليس متقطعاً وذلك لأن الحكومة السورية لا تلم بأي حل للأزمة السورية".

وأضافت أمينة عمر: "في تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد كان هناك شيء جديد في الحقيقة، ركز على نقطتين؛ لا يمكن العودة إلى ما قبل 2011 وهي نقطة إيجابية، والنقطة الأخرى هي الإدارة اللامركزية".

وتابعت أمينة عمر حديثها: "نحن ننظر من الناحية السياسية نظرة إيجابية إلى هذه التصريحات فإن عدنا للحوار مع الحكومة السورية مرة أخرى سيكون على أساس النقطتين المذكورتين".

وبينت أمينة عمر, أن استراتيجية مجلس سوريا الديمقراطية واضحة وهي الحل السوري السوري الحقيقي، وفتح قنوات الحوار المتعددة.

وأكدت أمينة, أن الهجمات التركية ليست بجديدة رغم وجود الاتفاقيات لوقفها، ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك تصعيد خطير لضرب مشروع الإدارة الذاتية, إضافة إلى ازدياد استهدف الطواقم الصحية والمراكز الأمنية.

وأشارت أمينة إلى أن هناك صمتاً دولياً ولا سيما من الضامنين, ويتطلب من الحكومة الأميركية الخروج عن صمتها وألا يكون موقفها فقط القلق.

وأوضحت أمينة في نهاية حديثها: "توقف الحوار الكردي الكردي بسبب التدخلات الإقليمية وخصوصاً تركيا, وبعد عودة السفير الأميركي عاد الحوار ولكن على هذا الحال لن يكون الحوار سهلاً وسلساً، وليست هناك نتائج ملموسة على الرغم من أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مصمم على تحقيق الوحدة الكردية، ولكن تركيا تعرقل الحوار الكردي الكردي".

وتناول المحور الثاني دور المثقف وآفاق الحل السياسي والذي سلط فيه الكاتب عبد الوهاب بيراني الضوء على الأنظمة السياسية التي حكمت مجتمعاتنا طيلة العهود الماضية ونجحت في استنباء مثقفي ما يطلق عليهم "مثقفو السلطة" الأمر الذي أثر على موقع المثقف ودوره الريادي في العمل الإنساني والوطني".

وأضاف عبد الوهاب بيراني: "الحراك الجمهوري في سوريا والذي بدأ عام 2011 شكل تحدياً مختلفاً للمثقف السوري, ووضع المثقفين السوريين أمام امتحان نوعي لاختبار مدى عمق خيارهم الإنساني وعمق التزامهم بمعاناة أهلهم".

وتابع بيراني حديثه: "عاد فرز المثقف السوري بصورة أكثر صلابة وعزماً, بين من أعلى امتيازه التام إلى الحراك الثوري ودعم مطالب الشعب المشروعة في الحرية وبناء دولة ديمقراطية".

وبين عبد الوهاب بيراني, أنه لا بد للمثقف أن يتحلى بالشجاعة وينطق بكلمة الحق وأن يكون لسان الشعب والمجتمع ولكن بالطريقة الصحيحة.

وأكد بيراني, أن رسالة المثقف لمجتمعه يجب أن تكون صادقة وأكثر فاعلية, فالفكر دوماً يتوهج تحت عنوان التخلف, مع الشعور بمسؤوليته لتغيير الواقع".

واختتمت الندوة بفتح باب النقاش والحوار أمام الحاضرين لإبداء آرائهم حول أهمية المثقفين في المجتمع.

(ل)

ANHA