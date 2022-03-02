​​​​​​​عقب تعيينه رئيساً للوزراء.. باشاغا يتخذ من طرابلس مقراً لحكومته

ورفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة تحرك البرلمان لتعيين بديل له، وقد تقاوم الجماعات المسلحة المتحالفة مع الدبيبة أي محاولة لتنصيب باشاغا في طرابلس.

وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الليبي حكومة فتحي باشاغا الانتقالية جديدة، حيث وافق عليها 92 نائباً من أصل 101 نائباً في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة من مدينة طبرق.

وتضم الحكومة الجديدة 3 نواب لرئيس الوزراء و29 وزيراً و6 وزراء دولة، وهناك امرأتان فقط في مجلس الوزراء.

ويأتي تعيين باشاغا، وزير الداخلية السابق من مدينة مصراتة الغربية، الشهر الماضي في إطار خريطة طريق تتضمن أيضاً تعديلات دستورية وتحدد موعد الانتخابات في غضون 14 شهراً.

وعمقت الخطوة الانقسامات بين الفصائل الليبية وأثارت مخاوف من عودة القتال بعد أكثر من عام ونصف من الهدوء النسبي.

(ش ع)